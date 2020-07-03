Испания откроет границы для жителей ЕС

Отмечается, что с 4 июля границы будут открыты для 12 из 15 стран ЕС. В их число войдут: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

«ФедералПресс» напомнил, что с 21 июня попасть в Испанию могут страны Шенгенской зоны, с 1 июля — жители Португалии.