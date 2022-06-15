Искусственный интеллект сделал прогноз трат на популярных российских курортах

Сервис TinkoffData, основанный на искусственном интеллекте, посчитал «Индекс поездки выходного дня» и сделал прогноз трат во время короткого путешествия по самым популярным направлениям в России.

Путешественники в 2022 году за поездку в выходные дни потратят в среднем на 5-7% больше, чем в прошлом, и на 14% больше, чем в 2019 году, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитический сервис.

Традиционно городами для коротких поездок являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград.

«Сочи — единственное доступное для полетов направление на Черном море, конечно, отельеры это понимают, поэтому цены на проживание высокие», — рассказал вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.

Сэкономить можно, если остановиться в отеле не в Сочи. Выгодно ехать не на выходные, а дней на 10.

«Прямо сейчас отели Крыма загружены примерно на 50%, Анапы — на 65–70%, Геленджика — на 80%, Сочи — почти полностью», — пояснил Мкртчян.

В этом году резко вырос спрос на кавказские республики, особенно Дагестан. Также популярно озеро Байкал. В российской столице отели подешевели с марта этого года, иностранных туристов стало меньше, а россиянам столько гостиниц не нужно, отметил специалист. В среднем чек за тур по России вырос на 15%: в одних отелях цены поднимались, в других — падали.