Иордания открылась для туристов

Право въезда на территорию страны получили граждане 43 стран, Россия в их числе.

В зависимости от масштаба распространения COVID-19 власти Иордании разделили страны на три «цветные» группы: «красную», «желтую» и «зеленую». Россияне входят в «красную» зону, поэтому помимо справки с отрицательными результатами на коронавирус, сделанной не более чем за 72 часа до въезда, их ждет обсервация.

Туристы из России должны будут отправить на недельный карантин в обсерваторе, а также нужно носить электронный браслет, который будет фиксировать передвижения.