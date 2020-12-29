Иностранцы проехали по России на поезде и рассказали о впечатлениях

Пользователь Gunner125 рассказал о планах отправиться на поезде из Пекина, проехать всю Россию и выехать по железной дороге в Финляндию.

В ответ DarkDerekHighway напомнил, что в каждую из трех стран нужна виза, и это может оказаться проблемой.

Sadistic_Toaster предупредил, что в дороге вряд ли встретятся англоговорящие попутчики. Также он призвал не рассчитывать на Wi-Fi и посоветовал взять с собой печенье, поскольку «люди в России любят угощать друг друга во время долгих поездок».

Diddidly98 призвал вставать пораньше, так как с утра к туалетам выстраивается длинная очередь.

Комментатор CivicBlues рассказал, что в 2015 году проехал на поезде из Петербурга в Москву, а затем через Монголию добрался до Пекина. Поездка, по его словам, была максимально безопасной.

«Фактически поезд, в котором я ехал, почти полностью состоял из иностранных путешественников», — добавил он, отметив, что толпы иностранцев постоянно проезжают этим маршрутом.

При этом пользователь призвал обращать внимание на время остановок, ведь поезд отправляется без свистка.