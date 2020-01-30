Иностранцам советуют не путешествовать в Россию

Самое страшное, по мнению автора, — поход в ресторан. Выбор блюда станет для вас «минным полем». Например, есть «salad from language». С каким именно языком вам принесут салат неясно, но речь идет, скорее всего, о говяжьем.

А еще в одной из гостиниц Брянска неверно перевели таблички. Просьбу «убрать номер» сотрудники перевели буквально — удалить номер. А «не беспокоить», как «не переживать».

Также автор статьи не понимает, где находится вокзал. Он по привычке ищет railway station, а видит только J/D Vokzal.

Сайт «Утро.ру» написал, что с названием улиц тоже дела обстоят не очень хорошо. Их переводят на английский.