Иностранным гражданам разрешат поездки в Болгарию с 1 мая

Иностранным туристам для въезда в Болгарию потребуется одна из трех медицинских справок. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов ТАСС.

Ангелов сообщил, что желающим попасть в страну нужно будет предоставить сертификат о том, что человек провакцинировался против коронавирусной инфекции. Также есть вариант показать отрицательный ПЦР-тест, либо антигенный тест определенной разновидности. Последним вариантом для въезда является предоставление справки о перенесенном в течение полугода заболевании и положительный ПЦР-тест.

Болгария откроется для туристов из-за рубежа с 1 мая, добавило ИА НСН.