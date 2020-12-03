Иностранных туристов освободили от комендантского часа в Турции

«Ограничительные меры, принятые Турцией в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится», — заявил он.

Действующие в Турции карантинные меры позволили взять ситуацию под контроль, поэтому ужесточения мер пока не планируется.

В ближайшее время в стране начнут применять вакцину от коронавируса. Первый этап подготовки уже завершился. Турция получит 50 миллионов доз вакцины. Граждан будут прививать в течение 7-10 дней. Эрсой надеется, что после массовой вакцинации число заражений «быстро пойдет на спад», отметила «Русская планета». И тогда в течение месяца проблема пандемии будет решена, добавил министр.

О приостановке авиасообщения речи в Турции пока не идет. Туристы могут беспрепятственно добираться до аэропорта, несмотря на действие комендантского часа.

«Если ваш рейс выпадает на время, когда в стране действует комендантский час, достаточно иметь при себе билет, никаких проблем не будет», — добавил глава ведомства.

С 1 декабря в Турции введен комендантский час. Нельзя выходить на улицу с 21:00 до 05:00.