Иностранные туристы решили не ехать в Россию из-за QR-кодов

Иностранные туристы и туроператоры начали массово возвращать путевки в Россию или переносить их на другие даты. Об этом рассказала РИА «Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Причиной послужил как введенный в России локдаун, нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — объяснила она.

Ломидзе отметила, что в последнее время Россию особенно часто посещали туристы из Индии, Катара и ОАЭ, но были желающие и из Европы, в основном из Швеции, Германии или Словении.

Глава АТОР добавила, что сейчас общих регламентов о том, как поступать с иностранными туристами и их QR-кодами о вакцинации, просто нет. Единственный вариант — постоянное проведение ПЦР-тестов после окончания нерабочих дней. Это означает, что приезжим придется сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после пересечения российской границы. А для этого нужны деньги и время, ведь нужно ехать в лабораторию.

В связи с этим туроператоры мира отмечают, что очень важно, наконец, конкретно дать понять иностранным гражданам, как им поступать, посещая Россию.

«Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами», — заключила Ломидзе.