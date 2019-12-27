Иностранки описали путешествие по России в одиночку

Путешественницы много времени провели в России и объездили всю страну. Поэтому они смогли собрать список полезных советов для иностранных туристок.

Англичанка и американка рекомендуют начать путешествие с Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. До этих крупных городов легко доехать, они безопасны, а еще их можно назвать самыми туристическими населенными пунктами России.

«Я всегда чувствовала себя в безопасности, гуляя по туристическим районам Санкт-Петербурга и Москвы, особенно в хорошо освещенных общественных зонах», — рассказала Порция Джонс.

В больших городах патрулируют полицейские, на станциях метро тоже стоят сотрудники органов правопорядка. Тем не менее иностранка все же советует носить документы и бумажник во внутреннем кармане — на всякий случай.

После изучения больших городов можно поехать на юг, чтобы посмотреть на море и горы. Также гражданки Британии и США советуют съездить на запад — в Калининград, на север — в Карелию или на восток — в тур по Транссибирской магистрали.

Кэти Ауне рассказала, что однажды проехала по Транссибу через всю страну — от Владивостока до Москвы. В пути она получила множество положительных впечатлений. Однажды девушка делила купе с учителем, который помогал ей усовершенствовать русский язык. За те три месяца в России у американки не возникло никаких проблем.

Путешественницы также дали несколько советов по поводу одежды, отметил «Царьград». В России нет особого дресс-кода, отметили они. Однако «максимально изысканно» стоит одеваться в театр или на званый ужин. Кроме того, важно соблюдать правила при посещении православных храмов: надеть скромную одежду, закрывающую плечи и колени, а голову накрыть платком.