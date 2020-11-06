Иностранец прокатился по российской глубинке и приятно удивился

Мужчина побывал в Вологде, Тотьме и Кирилло-Белозерском монастыре. Собираясь в поездку, он ожидал увидеть отсталую провинцию, но в итоге приятно удивился.

В первую очередь журналист обратил внимание на новые вагоны-купе с телевизорами и чистыми туалетами. Он также поразился дверям, которые открывались автоматическим нажатием кнопки, словно в космических кораблях.

Журналист оставил свою обувь под диваном в купе. Тогда ему посоветовали написать заявление в отдел забытых вещей на сайте РЖД. Спустя сутки с Анзовым связалась проводница, которая пообещала привезти ботинки в Москву. После путешествия по России иностранец забрал их в столице.

В Вологде турист посетил дом Сталина, Кремль и множество церквей. Город поразил его осенней красотой, рекой, архитектурой, чистотой и порядком, а также необычной экскурсией по местным дворам.

В селе Ферапонтово журналист побывал в Кирилло-Белозерском мужском монастыре. Там больше всего его поразили фрески митрополита Никона. Благодаря им монастырь числится в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Анзов впервые зашел в церковь, которую переделали в музей. В здании теперь проходят детские интерактивные игры и соревнования по вышиванию. По словам болгарского туриста, все экскурсоводы и сотрудники музеев делились историями с большим удовольствием.

Особо он отметил легендарные российские дороги. Но больше всего иностранца поразили просторы с многочисленными березами. А еще он восхищался маленькими расписными домиками.

«Еще не могу не заметить, что в России все очень большое. У нас в Болгарии монастыри и церкви, а здесь — настоящие монастырища и церквущи!» — поделился впечатлениями Анзов.

Журналист не обошел стороной и русскую кухню. Ему очень понравились рыбные расстегаи в Тотьме, в 120 километрах от Вологды. Теперь он всем рекомендует попробовать эти пироги. Еще гость отведал борщ с салом, жареного лосося, драники со сметаной, а на завтрак дегустировал блинчики с красной икрой и десерты.