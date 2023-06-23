Путешествия 23 июня 2023, 02:49 Индонезия отказалась возобновить безвизовый режим с Россией Bali Times: Индонезия не возобновит прерванный из-за ковида безвизовый режим с Россией РИА «Новости»

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Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим с 159 странами, прерванный из-за ковида. В их число входит и Россия, указал Bali Times.

Посетить страну смогут только граждане других государств региона АСЕАН. Приказ о прекращении безвизового режима был издан властями из-за опасений возможного заражения заболеваний из других стран, не сертифицированных ВОЗ как свободные от болезней.

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Кроме России, под прекращение безвизовых путешествий по стране попали Украина, Белоруссия, Китай, США, Германия. С Россией страна приостановила действие свободного въезда в феврале 2020 года из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Китай составит и передаст России список туроператоров, которых допустят до безвизовых поездок. Первые из них должны случиться уже этим летом. Готовится межправительственное соглашение, в рамках которого обе стороны смогут возить туристов.