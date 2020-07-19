«Или сейчас, или никогда». Житель Нижнего Тагила поехал в Крым на инвалидном кресле с электроприводом

Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко решился на отважный поступок — отправился из родного города в Свердловской области до Крыма. Все бы ничего, но едет он на инвалидном кресле с электроприводом, который создал своими руками. Как он решился на это путешествие и как преодолевает походные трудности, мужчина рассказал «360».

Москаленко прикован к инвалидной коляске, потому что у него было поражение костного мозга.

Я пролежал в кровати шесть лет, в одной комнате. И вот решился. Никогда не был на море и захотелось. Как-то собрался одним утром - и сейчас я в пути Сергей Москаленко, житель Нижнего Тагила.

Едет Москаленко на обычной инвалидной коляске, которые бесплатно выдает государство всем людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Я просто приделал к ней электропривод. Передняя часть от электровелосипеда, которую приварили пацаны в автосервисе по моим созданным в голове чертежам, которые я готовил, вынашивал в течение года», — поделился воспоминаниями собеседник «360».

Собрать такое ТС для него было финансово затруднительно, но мужчина каждый месяц потихонечку приобретал разные детали и собирал потом их.

«Изначально я ее собирал для жизни, когда просто узнал про такой вид транспорта — такие продаются уже готовые», — добавил уралец.

Сразу такую коляску он не мог приобрести, потому что для него этого тяжело по деньгам. А вообще хотел передвигаться на ней просто по городу. А потом поизучал вопрос и решил сделать дальнобойную, чтобы можно было ездить на дальние расстояния, и при этом мощную, чтобы вести большие грузы. «Я сам тяжелый — 110 килограммов вешу», — пояснил Москаленко.

В процессе этой сборки я и решил, что поеду далеко Сергей Москаленко, житель Нижнего Тагила.

Весь путь занимает три тысячи километров. Сейчас мужчина проехал Уфу, находится недалеко от Самары. Уралец остановился в рабочем поселке, поставил палатку рядом с вагончиками. В основном он ночуют в деревнях, в остальных случаях — где придется, например, у кафешек.

Источник фото: телеканал «360»

С собой он везет маленькую складную газовую горелку.

«Я готовлю, варю сам себе. Гречка, макароны. Что есть в наличии, то и приготовлю», — рассказал он.

Москаленко точно не знает, сколько еще будет добираться до Крыма.

«Я особо не тороплюсь. Я в Уфе на четыре дня остановлюсь, меня там люди приютили», — отметил житель Нижнего Тагила.

Он рассказал, что все же планирует приехать на полуостров к началу августа. А потом думает исколесить все побережье Крыма и остаться там на октябрь–ноябрь.

Житель Нижнего Тагила отправился в Крым на инвалидном кресле с электроприводом

В пути он иногда борется с непогодой. Буквально вчера была сильнейшая гроза, ливень. Но на такие случаи у него есть дождевик и палатка. Зато на пути встречаются хорошие люди.

«В дороге я узнал, что людей добрых у нас в России много, они помогают охотно. Возможно, даже останусь там, в Крыму. Не исключаю такой вариант событий», — поделился сокровенным путешественник.

Последние год с лишним Москаленко живет в доме один. У него есть сестра и брат, но у них свои семьи.

Я когда уехал, большинство родственников даже и не знало, что я уехал. Уже в пути я позвонил. Я утром проснулся, покидал все вещи по сумкам, по рюкзакам. Позвонил соседке, говорю: «Помоги мне вынести вещи». И даже она была в шоке. Я даже сам не ожидал, что вот так вот сделаю. Я почему-то решил, что если не уеду сейчас, не уеду никогда Сергей Москаленко, житель Нижнего Тагила.

Москаленко работал удаленно какое-то время, но потом не сложилось. Поэтому люди скинули ему на карту деньги после того, как узнали о поездке в соцсетях. В связи с этим уралец передает им огромное спасибо за внимание и заботу.