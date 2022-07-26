Идею введения патентов для организаторов авторских туров оценили в «Турпомощи»

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко оценил идею депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих проведение авторских туров. Об этом написал RT.

По словам эксперта, на сегодняшний день этот вопрос очень актуален, поскольку авторские туры делают преимущественно индивидуальные предприниматели.

«Это вопрос, достаточно актуальный для сегодняшнего дня. Авторские туры за последние два с половиной года очень активно развивались. И пандемия придала этому процессу серьезное ускорение… Дело в том, что авторские туры в основном делают индивидуальные предприниматели, а они не регистрируются как туроператоры — то есть это только юридические лица. И вот здесь возник тот казус, который на сегодняшний день достаточно серьезен», — сказал он.

Осауленко добавил, что предложенная идея может быть рассмотрена, но первым делом стоит ответить на некоторые вопросы, например, кто этот патент будет выдавать и каковы критерии оценки.