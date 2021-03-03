03 марта 2021, 14:58
Идею сервиса «все включено» в России оценили в Альянсе турагентств
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова оценила предложение ввести в российских отелях формат «все включено». Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По ее мнению, это может привести к повышению цен, что очень нежелательно. В высокий сезон на российских курортах и так все дорого, пояснила Осипова.
Она добавила, что для отелей люкс-класса такая система не актуальна. Это лучше применять в трех- или даже двухзвездочных отелях.
«Многие туристы считают, что тогда не надо с собой брать деньги», — пояснила эксперт.