Идеально прозрачный лед на Байкале сняли на видео

Организатор туров по Байкалу Наталья Бурмейстер показала своим подписчикам идеально прозрачный лед на озере. По ее словам, он пока не такой толстый, чтобы выдержать вес человека, однако очень красивый. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Через некоторое время лед меняет свою консистенцию. После того, как он станет крепким, его волшебный вид сменяется трещинами. Однако многие туристы приезжают на озеро именно в этот период, чтобы пофотографироваться на фоне гигантских расщелин.

Байкал входит в список самых посещаемых туристических объектов России. Многие путешественники считают, что сюда имеет смысл ехать лишь летом, однако когда речь идет об озере, понятие туристического сезона здесь не работает.