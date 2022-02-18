Спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта резко вырос

Спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта у россиян вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе туроператора Space Travel.

По данным туроператора, самыми популярными направлениями стали Сейшельские острова, Мальдивские острова, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд.

При этом количество поисковых запросов на путешествие в эти страны на предстоящие праздники выросло в два раза.

Как подсчитал туроператор, в среднем шестидневный тур на Шри-Ланку на одного человека обойдется в 64 тысячи рублей, это при условии проживания в четырехзвездночном отеле. В эту сумму включены завтраки и авиаперелет. Средний чек на аналогичный тур в Таиланд составит 58 тысяч рублей, на Мальдивы — 80 тысяч рублей.

В Space Travel также зафиксировали рост продаж экскурсионных туров в Турцию и Хорватию — по сравнению с 2019 годом продажи увеличились на 30%. Как пояснили в компании, многие туристы предпочитают совмещать отдых у моря с экскурсиями.

Среди направлений, которые также пользуются спросом у российских туристов, туроператор назвал ОАЭ, горнолыжные курорты Сербии, Болгарии и России.

Ранее туроператоры предположили, что в этом летнем сезоне российские туристы предпочтут заграничные направления. Туороператоры объяснили это тем, что из-за продолжительно закрытых границ в случае отмены ограничений путешественники предпочтут полететь за рубеж.