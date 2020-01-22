Хорватия стала лучшим местом для туристов-одиночек

«Эта красивая европейская страна — родина лучших пляжей, очаровательных старых городов, невероятных природных парков и виноделен. Обязательно посетите Ровинь и исследуйте город-крепость или самый большой город региона Далмация — Сплит», — пояснили авторы материала.

Эксперты напомнили, что съемки популярного сериала «Игра престолов» проходили именно в Хорватии.

Вторую строчку в рейтинге занял город цивилизации инков Мачу-Пикчу в Перу, третью — Мальта. За ними специалисты разместили Бали. Там одинокие туристы смогут расслабиться, заняться йогой и медитацией.

В рейтинг также включили Южную Корею, США, Швейцарию, Италию, Данию, Испанию, Исландию, Китай, Нидерланды, Новую Зеландию, Марокко, Австралию, Таиланд, Японию и Сингапур.