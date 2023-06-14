14 июня 2023, 01:23
Хамство и грубость вместо отдыха. Россияне столкнулись с туристическим «армагедоном» в Турции
«Царьград»: россияне столкнулись с туристическим «армагедоном» в Турции
Россиянам в этом году не так комфортно отдыхать в Турции, как раньше. Приехавшие насладиться беззаботным отпуском люди сталкиваются в отелях с игнором, хамством и грубостью. Велика вероятность, что Турция потеряет статус самого любимого курорта среди россиян. Такое мнение в комментарии для «Царьград» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Отдыхающие в Турции рассказали изданию о неприятных ситуациях, в которых они оказались по приезде на отдых. По их словам, на курортах произошел туристический «армагеддон». Персонал кричит на русскоязычных и требует «пойти вон», делает замечания за столом, хамит даже в день рождения. Изменения в отношении к себе российские туристы почувствовали еще в прошлом году, в 2023-м — все усугубилось.
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Отмечается, что большинство отдыхающих в этих отелях немцы и поляки. И обслуживающий персонал ориентирован именно на них. При этом путевки и перелеты в Турцию значительно выросли в цене для россиян.
«На это есть целый ряд причин. Во-первых, увеличилась стоимость перелетов из-за санкций против русской авиации. Во-вторых, влияет колебание курса доллара, что тоже вносит коррективы в ценообразование», — объяснил Барзыкин.
Поэтому, сравнив цены и отзывы, многие теперь делают выбор в пользу ОАЭ или Туниса. По мнению эксперта, открытие безвизового Китая в июле тоже кардинально повлияет на рынок туриндустрии.
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