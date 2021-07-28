Хакасия ужесточит ограничения для туристов из-за ковида

Власти Хакасии усилят ограничительные меры для туристов из-за пандемии коронавируса. Гости смогут заселиться в отели и санатории только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, справки об антителах или сертификата вакцинации.

Об этом рассказал в соцсетях глава республики Валентин Коновалов во время общения с жителями.

«У нас будут внесены сегодня изменения в постановление (об ограничениях — прим. ред.). Несколько правила будут ужесточены», — отметил он.

С 29 июля в республике полностью запретят корпоративы, свадьбы и другие мероприятия. А работодателей обязуют перевести не менее 30% сотрудников на удаленку — раньше им только рекомендовали так поступить. Исключение составят только те предприятия, сотрудники которых не могут работать дистанционно

С 2 августа ужесточат требования к совершеннолетним туристам. Заселять в местные отели будут только при наличии справки об антителах, сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. При этом тест должен быть сделан не позднее 72 часов назад. На детей это правило не распространяется.

Кроме того, в республике запретят посещать ТРЦ детям без взрослых. Организации торговли и сферы услуг обяжут принимать клиентов только по предварительной записи.

С начала пандемии в Хакасии заболели 29,7 тысячи человек. Скончались 739 пациентов, еще 25,9 тысячи выздоровели.