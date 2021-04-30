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    30 апреля 2021, 03:26

    Губернатор Приморья предложил брать деньги с отдыхающих за рубежом

    Дарья Бунякова

    Российские туристы каждый год вывозят в другие страны 36 миллиардов долларов. Для отдыхающих за рубежом туристов необходимо ввести «выездной сбор». Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Губернатор Приморья предложил брать деньги с отдыхающих за рубежом

    «Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — пояснил глава региона.

    Ранее Кожемяко уже предлагал ввести «выездной сбор», чтобы направить полученные деньги на развитие внутреннего туризма. В частности средства хотят пустить на реализацию нового президентского проекта по туризму, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту.

    Такую меру по поддержке туризма рекомендовали рассмотреть правительству. При этом представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, что Кабмин не рассматривает инициативу. При этом чиновник ранее отмечал, что ежегодно россияне тратят на отдыхе за рубежом около 36 миллиардов долларов. Также предложение не рассматривают и в Ростуризме.