Губернатор Приморья предложил брать деньги с отдыхающих за рубежом

Российские туристы каждый год вывозят в другие страны 36 миллиардов долларов. Для отдыхающих за рубежом туристов необходимо ввести «выездной сбор». Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — пояснил глава региона.

Ранее Кожемяко уже предлагал ввести «выездной сбор», чтобы направить полученные деньги на развитие внутреннего туризма. В частности средства хотят пустить на реализацию нового президентского проекта по туризму, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту.

Такую меру по поддержке туризма рекомендовали рассмотреть правительству. При этом представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, что Кабмин не рассматривает инициативу. При этом чиновник ранее отмечал, что ежегодно россияне тратят на отдыхе за рубежом около 36 миллиардов долларов. Также предложение не рассматривают и в Ростуризме.