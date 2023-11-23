Путешествия 23 ноября 2023, 10:59 Губернатор Никитин сообщил об увеличении туристического потока из Белоруссии в Нижний Новгород

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Туристический поток из Белоруссии в Нижний Новгород в течение последних трех лет неуклонно увеличивается — на 25% в год. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, такая ситуация сложилась в том числе благодаря регулярным авиарейсам между российским городом и Минском. Воздушное сообщение было открыто в марте. За это время им воспользовались 11 тысяч пассажиров. Загрузка составила 70%.