Губернатор Мурманской области пригласил туристов на отдых

Мурманская область работает над тем, чтобы развенчать миф — «Арктика — это где-то далеко и долго». Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис, сообщило «ФедералПресс».

«Мы действительно очень активно работаем, чтобы развенчать эти мифы. Во-первых, многие думают, что Арктика — это где-то далеко и долго», — отметил он.

Однако Арктика расположена в двух часах полета от Москвы — и туристы окажутся за полярным кругом.

К тому же, Мурманская область предлагает не только зимний туризм. Ее уникальность в том, что отдых в регионе круглогодичный. Зимой можно полюбоваться на северное сияние и покататься на горных лыжах. Летом к у слугам путешественников предлагается рыбалка и северная природа.

Для региона туризм — растущий сектор экономики, который активно сегодня развивается, отметил Чибис. В новогодние праздники, несмотря на пандемию и отсутствие иностранных туристов, прирост составил 10%.

«Это бурный сектор нашей региональной экономики», — сказал губернатор.

Инфраструктуру развивают в «Хибинах», на Териберке. Полуостров Рыбачий и Средний — тоже уникальные места, отметил Чибис. А Терский район и Ловозеро — это все, что связано с саамской культурой. Также к уникальным местам относятся река Варзуга и одноименное село Варзуга — самое старое на территории Кольского полуострова.