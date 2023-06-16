16 июня 2023, 17:07
Губернатор Ленобласти Дрозденко: инфраструктура и комфортное размещение обеспечат высокий турпоток в регионы РФ
Для повышения туристического потока в регионы России для путешественников необходимо обеспечить налаженную логистику, инфраструктуру и комфортное размещение. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщило «Агентство бизнес новостей».
Своим мнение глава области поделился на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума-2023. Он также подчеркнул важность запуска скоростных поездов и удобного авиационного сообщения.
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Дрозденко отметил, что для привлечения туристов регионам необходимо развивать народные промыслы.
Туризм
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