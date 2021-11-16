Губернатор Югры Комарова объяснила, почему регион привлекателен для туристов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, почему Югра привлекает туристов. По ее словам, регион имеет множество уникальных природных и исторических ресурсов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на информационно-аналитический портал Ugra-news.

Комарова подчеркнула, что регион привлекателен и для тех туристов, которые предпочитают активный отдых, и для тех, кто предпочитает комфорт. Этнографический туризм и туры в стойбища, по словам специалиста, являются визитной карточкой региона.

«Приезд в Ханты-Мансийск даст возможность побывать на слиянии Оби и Иртыша, это уникальное место. Среди бронзовых скульптур Археопарка можно окунуться в атмосферу каменного века», — отметила Комарова.