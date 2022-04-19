Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о будущем турбазы «Харбейской»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что турбазу «Харбейская» смогут посетить все желающие. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Интересное место, уверен, многие жители западной части региона, даже Салехарда, не представляют, насколько это красиво. Такое ощущение, что находишься в горах — там ущелье, горная река, сосны растут — свой микроклимат», — рассказал Артюхов.

Он добавил, что турбазу планируют достроить до конца года. Кроме великолепной природы на турбазе будет сервис высокого уровня, заключил губернатор.