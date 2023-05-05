Путешествия 05 мая 2023, 02:17 Грузия закрыла проезд для легковых автомобилей на границе с Россией Грузия на месяц закрыла проезд легковых авто через КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией РИА «Новости»

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На КПП «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией начали делать ремонт. В связи с этим власти Грузии приняли решение закрыть проезд для легковых авто. Ограничения начали действовать 5 мая и продлятся месяц. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны на страницах в соцсетях.

«С 5 мая из-за строительно-реабилитационных работ временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей», — сказано в заявлении.

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При этом возможность проехать на личном авто у туристов все же останется. Это можно будет сделать через проезды, предназначенные для грузовиков. Однако желающих решиться на такой маневр предупредили — возможны серьезные задержки.

Автомобильный пункт пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» открылся в 2010 году. Через него нельзя пройти пешком, но зато можно въехать на велосипеде. Сегодня КПП является единственным действующим на грузино-российской границе.