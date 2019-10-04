Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее». По словам главы ведомства Давида Залкалиани, в Тбилиси «готовы к этому».

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«Грузия всячески готова к этому. Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится… Отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации», — отметил министр, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к этому вопросу, только когда «станет очевидным невозврат политики Тбилиси в агрессивное русло».

8 июля этого года авиационное сообщение между Россией и Грузией было приостановлено по приказу президента РФ Владимира Путина.

Причиной такого решения стали масштабные антироссийские акции, в связи с которыми глава государства посчитал, что россиянам в соседней стране может грозить опасность.