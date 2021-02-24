Грузия станет доступна россиянам с 1 марта

С 1 марта россияне смогут посетить Грузию при отрицательных результатах ПЦР-теста на коронавирус. С весны в Грузию можно будет въехать не только из России, но и из Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Решение распространяется только на авиаперелеты. На сухопутных границах на данном этапе власти Грузии оставили существующий режим.

«Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Ранее жители этих стран могли въехать в Грузию только при наличии справки о прохождении полного курса вакцинации.

В Ростуризме напомнили, что сейчас открыто больше 20 стран, из них самые популярные — Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания и Занзибар. К ним должен был добавиться Кипр, но власти страны отложили это решение до 1 апреля.