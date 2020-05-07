Грузия намерена открыть границы для туристов 1 июля

«Мы обеспечим безопасный коридор как на сухопутных границах с соседними странами, так и с теми странами, которым мы интересны в плане туризма», — пояснил Гахария.

По словам главы правительства, режим чрезвычайного положения продлится до 22 мая.

Сообщается, что с 11 мая полностью откроется Тбилиси, с 14 мая — города Рустави и Гардабани, а 18 мая — Марнеули.