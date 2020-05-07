07 мая 2020, 15:44
Грузия намерена открыть границы для туристов 1 июля
Георгий Гахария, премьер-министр Грузии, заявил, что с 1 июля границы страны будут открыты для иностранных граждан. Он также отметил, что с 11 мая начнут открываться города, в которых из-за коронавируса были введены ограничения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Мы обеспечим безопасный коридор как на сухопутных границах с соседними странами, так и с теми странами, которым мы интересны в плане туризма», — пояснил Гахария.
По словам главы правительства, режим чрезвычайного положения продлится до 22 мая.
Сообщается, что с 11 мая полностью откроется Тбилиси, с 14 мая — города Рустави и Гардабани, а 18 мая — Марнеули.