Грузчик аэропорта рассказал о самых раздражающих вещах в чемоданах пассажиров

По словам работника аэропорта, худшее, что авиапассажир может упаковать в багаж, — это продукты питания. В сумках они открываются, протекают, а иногда и начинают гнить. В результате, весь багаж начинает неприятно пахнуть. Особенно это касается алкоголя, отметил грузчик. «Я пахну весь оставшийся день, если поднял хотя бы одну сумку, которая протекла», — рассказал мужчина. Он добавил, что тоже самое можно сказать и про духи.

Грузчик также объяснил, что когда пассажиры упаковывают много алкоголя в чемодан, то он начинает слишком много весить. Из-за этого грузчики считают, что в багаже тяжелые вещи и зачастую швыряют такие сумки вместо того, чтобы аккуратно их класть. При этом содержимое упакованных бутылок может разбиться и вылиться на вещи.

В конце января стало известно, что собственную площадку онлайн-заказов из магазина duty free открыл аэропорт Домодедово. Его примеру могут последовать Шереметьево и Пулково. Во многих зарубежных аэропортах сервис предзаказа товаров уже работает.