Путешествия 31 июля 2023, 16:01 «Группа Ренессанс страхование»: россияне назвали Мальдивы самой безопасной страной для туризма

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Более 70% россиян признали Мальдивы самой безопасной страной для заграничных путешествий в 2023 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса «Группы Ренессанс страхование» и Ozon Travel.

К безопасным государствам для туристических поездок опрошенные также отнесли Сейшелы, Тунис, Китай, ОАЭ и Кипр. В качестве направления для путешествия в этом году россияне не выберут США, Францию и и Мексику.

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Как сообщило Utro.ru, также к опасным странам для туризма респонденты отнесли Индию и Турцию.