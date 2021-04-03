Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Власти Греции до 19 апреля продлили разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю. У прибывающих в страну обязательно должны быть при себе отрицательный тест на COVID-19 и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.

Новое решение «будет действовать с 5 апреля до 06:00 19 апреля». Разрешен въезд на территорию страны исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона, говорится в межминистерском решении, сообщил ТАСС.

Но для въезда в Грецию россияне должны соблюдать несколько условий. Во-первых, у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Также прибывающие в страну должны иметь справку о диагнозе на английском языке. В ней указывается имя, фамилия, номер паспорта.

Кроме того, прибывающие должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). В ней необходимо указать контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF автоматически отправляется пассажиру системой в виде электронного сообщения. Оно считается необходимым проездным документом.

Авиакомпании должны проверить наличие этого подтверждения перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет.

Кроме того, по прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на COVID-19. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания, пока не будет известен результат теста.

В марте сообщалось, что Греция готова обеспечить выдачу шенгенской визы всем российским туристам, намеренным посетить эту страну.