Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю до 7 января 2021 года декабря. У туристов при себе должен быть отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель или документ, в котором определено их временное место жительства в стране.

Греция с 7 сентября стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю. Это решение несколько раз продлевали, последний раз — до 14 декабря.

Действие нового постановления продлевается с момента истечения до 7 января 2021 года, говорится в новом указе, который был опубликован в официальной правительственной газете, пишет РИА «Новости».

Въезд разрешен на прежних условиях: воздушным транспортом до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Кроме того, все пассажиры должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, который был взят методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета.

При этом выборочный тест на COVID-19 может быть сделан в аэропорту прилета, но тогда до получения результатов гражданин не должен покидать место своего временного проживания.

Нарушители этого предписания могут получить штраф в пять тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.

Все прибывающие в страну пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в ней необходимо указать свои контактные данные в Греции.

На сегодня для международных путешествий жителям России доступны 15 стран. Самыми популярными из них являются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Куба и Мальдивы. Еще ряд государств заявили о готовности принимать туристов из РФ. В их числе Мексика, Доминикана и Марокко. Таиланд тоже предлагает открыться, но на непростых условиях с двухнедельным карантином.