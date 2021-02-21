Греция продлила правила въезда россиян до 8 марта

Власти Греции продлили действие правил въезда россиян до 8 марта. В страну по-прежнему смогут приезжать до 500 туристов в неделю. Путешественники должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус и другие документы.

Ранее правила въезда россиян в Грецию действовали по 22 февраля. Теперь документ продлили до 06:00 (07:00 по московскому времени) 8 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на совместное межминистерское решение.

Приехать в Грецию смогут до 500 российский туристов в неделю. При этом разрешаются только воздушные перевозки в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Все прилетающие должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус. Сдать анализы необходимо за 72 часа до прибытия в страну.

Также за день до прилета необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). Еще туристы должны иметь ваучер с подтверждением брони номера в отеле. После прилета россиян могут выборочно проверить на ковид. В этом случае туристу придется находиться в гостинице до тех пор, пока не придет результат.