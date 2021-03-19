Греция начнет принимать до 4 тысяч туристов из России в неделю

Власти Греции увеличили допустимое число россиян, которым будет разрешен въезд в страну в течение недели. С таким заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис в рамках телеконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Лимит на прием российских пассажиров был повышен с 500 человек до четырех тысяч в неделю, уточнило РИА «Новости». Это было сделано, чтобы обслуживать больше туристов.

При этом, с мая Греция планирует принимать всех россиян, отметил Варвициотис.

Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией в начале февраля. Греция уже продлевала ограничение на 500 пассажиров из России в неделю до 8 марта. Потом страна заявляла о готовности принять туристов из России 14 мая.

Приехать в страну россияне могут только воздушным путем, при себе они должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус. Важно учитывать, что анализы должны быть сделаны не менее, чем за 72 часа до вылета.

Греция готова обеспечить выдачу шенгенской визы всем российским туристам, которые хотят посетить эту страну.