Греция будет принимать привитых «Спутником V» туристов

Начиная с 14 мая Греция откроет границы для иностранных туристов. Страна будет принимать путешественников, привитых российским «Спутником V» и китайским препаратом. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

По словам министра, в Греции будут принимать прививочный сертификат «Спутника V». Он отметил, что не видит каких-либо проблем в этом вопросе.

«Российский рынок — очень интересный рынок, рынок, на котором мы ведем конкретные действия, конкретные контакты. Делается очень много в связи с моим визитом туда [в апреле], и я умеренно оптимистично настроен, что очень скоро у нас будут очень положительные новости», — процитировало Теохариса РИА «Новости».

Но министр напомнил, что обе страны пока окончательно не договорились о возобновлении авиасообщения. Пока в Грецию могут приезжать не более четырех тысяч россиян в неделю. Теохарис пояснил, что для подобных соглашений требуется большое количество времени из-за юридических вопросов.

«Процесс требует времени, есть трудности. Это согласования, задержки с письмами, требования со стороны гражданской защиты, [отвечающей за ликвидацию последствий пандемии] — все это те соглашения, которые мы заключили Министерством транспорта, когда были в России», — заявил министр.

Он добавил, что соглашения невозможно заключить за один день и призвал дождаться окончательного результата.