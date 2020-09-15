Гражданам РФ рассказали об условиях посещения Южной Осетии

Пресс-секретарь президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова Дина Гассиева рассказала об условиях посещения страны гражданами России.

По ее словам, никаких особых требований при въезде для жителей РФ в настоящий момент нет, информирует РИА ФАН.

«Южная Осетия с наступлением сегодняшнего дня не стала больше продлевать ограничения на границе. И (председатель правительства РФ Михаил) Мишустин подписал распоряжение. Таким образом, никаких особых условий не осталось, и карантин снят», — уточнила Гассиева.

Она добавила, что никаких справок иметь туристам обоих государств в двухстороннем порядке не требуется. Помимо прочего, приехавшие в страну не будут отправлены на двухнедельный карантин. Как и раньше не нужны ни заграничный паспорт, ни виза.

Напомним, что с 15 сентября Южная Осетия открыла границу с Россией через многосторонний пункт пропуска «Рук».