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    15 сентября 2020, 15:30

    Гражданам РФ рассказали об условиях посещения Южной Осетии

    Полина Петрова

    Пресс-секретарь президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова Дина Гассиева рассказала об условиях посещения страны гражданами России.
    Гражданам РФ рассказали об условиях посещения Южной Осетии

    По ее словам, никаких особых требований при въезде для жителей РФ в настоящий момент нет, информирует РИА ФАН.

    «Южная Осетия с наступлением сегодняшнего дня не стала больше продлевать ограничения на границе. И (председатель правительства РФ Михаил) Мишустин подписал распоряжение. Таким образом, никаких особых условий не осталось, и карантин снят», — уточнила Гассиева.

    Она добавила, что никаких справок иметь туристам обоих государств в двухстороннем порядке не требуется. Помимо прочего, приехавшие в страну не будут отправлены на двухнедельный карантин. Как и раньше не нужны ни заграничный паспорт, ни виза.

    Напомним, что с 15 сентября Южная Осетия открыла границу с Россией через многосторонний пункт пропуска «Рук».

    Новости SMI.FM