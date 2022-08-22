Государство возместит часть средств, потраченных на отдых во время бархатного сезона 2022

Бархатный сезон в России продлится до середины октября 2022 года. Россияне смогут отправиться на отдых и получить кэшбек от государства. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Продажи туров с туристическим кешбеком начнутся 25 августа. Действовать программа будет на поездки, который пришлись на период с 1 октября по 25 декабря. Вернуть за поездку можно будет 20% от стоимости билета.