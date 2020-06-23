23 июня 2020, 16:15
Гостиницы заработали в 40 регионах России
Гостиницы открылись в 40 регионах России. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Федерального агентство по туризму Зарину Догузову.
Она уточнила, что «все это пока работает с определенными ограничениями».
«Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», — заключила Догузова.
Также известно, что многие российские курорты будут готовы к сезону в начале июля.