Гостиницы заработали в 40 регионах России

Она уточнила, что «все это пока работает с определенными ограничениями».

«Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», — заключила Догузова.

Также известно, что многие российские курорты будут готовы к сезону в начале июля.