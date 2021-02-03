Гостиницу и горнолыжный комплекс построят на Полярном Урале

Административное здание природного комплекса Харбейский переделают в гостиницу, а также будет построен еще один отель. На горе Рай-Из возведут горнолыжный комплекс. В комплекс войдут 40 номеров, ресторан, банный комплекс и зона для пикника.

«Запрос на то, чтобы познать свою страну, огромный. У меня знакомые живут на Алтае, с Карелией сейчас созванивался, говорят, занято все на год, полностью все забронировано. <…> Почему Ямал должен оставаться в стороне?», — рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.