Гостиничный бизнес в России сильно пострадал. Но Европе досталось больше

В результате распространения коронавируса, в Москве и Санкт-Петербурге доходность на номер отеля в первом квартале года снизилась на 15% и 10% соответственно. Во втором квартале ожидается снижение доходов на 65%. Ситуация на рынке лучше, чем в Европе, но эксперты утверждают, что восстановление этого сегмента бизнеса уйдут годы.

Как стало известно газете «Коммерсант», загрузка московских отелей в первом квартале составила 67%, петербургских — 38%. Ожидается, что во втором квартале ситуация усугубится и отели будут работать с загрузкой 5-10%. Спад доходности гостиничного бизнеса в марте показал 46% и 44% соответственно.

В втором квартале убытки отельеров в Петербурге будут больше, чем в Москве. На этот период приходились ПМЭФ и сезон белых ночей, которые приносили львиную долю доходов.

Однако в Европе спад доходов гостиничного бизнеса еще заметнее. В марте спад доходности лондонских отелей достиг 60%, парижских — 69%, римских — 86%. При этом в Москве и Петербурге в конце апреля были востребованы 65% и 91% номеров, в Париже и Лондоне — 8% и 2% соответственно.

Однако эксперты считают сложившуюся из-за коронавируса ситуацию беспрецедентной и после снятия режима самоизоляции не исключают банкротств. Они напомнили, что после кризиса 2008 года отельерам обеих столиц понадобился на восстановление бизнеса 1-2,5 года. В этот раз оно начнется не раньше августа-сентября и последствия эпидемии будут давать о себе знать еще долго.

После окончания пандемии в мире может измениться процедура оформления въездных документов. В Китае уже решили обязать туристов получать иммунные паспорта, и без соответствующей справки в отели их не заселять.