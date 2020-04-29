Гости Крыма попадут в обсерватор

По информации ИА RNS, в обсерватор поместят всех приезжающих, кто не имеет жилья или собственности на территории республики.

«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 выходных дней, мы приняли решение, и сегодня будет указ, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие собственности: апартаментов или квартиры, где они могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на две недели», — отметил Аксенов.

Такая мера позволит сократить миграцию в период майских праздников.