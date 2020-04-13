Гостевой сбор предложили ввести в Санкт-Петербурге

«Каждый год в Петербург приезжает восемь-десять миллионов туристов, из них более 4 миллионов — иностранцы. Поэтому, я считаю, нужны незамедлительные меры для развития туристической отрасли и повышения комфорта в городе — и для его жителей, и для приезжих. Привлечь для этих целей средства как раз поможет введение курортного сбора», — пояснил Кутепов.

На данный момент в Петербурге планируют ввести максимальный тариф — 100 рублей в сутки, хотя сумма может измениться по решению Законодательного Собрания. Плату можно дифференцировать по сезону, периоду пребывания, району. Предполагается, что введут и льготы, которые избавят некоторых гостей города от уплаты сбора. Например, для ветеранов и блокадников.

Если законопроект Кутепова примут, то гостевой налог может появиться уже к 1 декабря текущего года.