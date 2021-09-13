Госпитализированный из дома на Совхозной улице мальчик оказался в больнице из-за энтеровируса

11-летний мальчик, госпитализированный из дома на Совхозной улице, попал в больницу из-за энтеровируса. Об этом «360» рассказала его мама Юлия.

По словам женщины, у ее ребенка обнаружили вирусную инфекцию. Юлия предположила, что мальчик мог занести ее грязными руками.

«У него никакого отравления. Брали кровь на токсичность, у него кровь чистая», — рассказала Юлия.

Мама мальчика подтвердила, что врачи не обнаружили этиленгликоля в организме мальчика. Ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что эксперты нашли следы этиленгликоля в крови бабушки и внучки, погибших в результате отравления в доме на Совхозной улице в Москве. Это токсичное вещество содержится в антифризах и тормозных жидкостях, его применяют при производстве средств для мытья окон и чистки обуви.

Отравление в доме на Совхозной улице произошло 10 сентября. Семья попала в больницу после трапезы с арбузом из ближайшего магазина «Магнит». 61-летняя пожилая женщина и ее внучка погибли.

Позже стало известно, что в том же подъезде с признаками отравления госпитализировали 11-летнего мальчика. Однако он питался только домашней едой, поэтому связи с трагедией родственники ребенка не увидели.

В больницу попали еще несколько соседей из других домов на Совхозной. Некоторые из них перед госпитализацией тоже поели арбуз. На фоне случившегося инспекторы начали проверку ближайших супермаркетов. Рассматривается несколько версий случившегося, однако однозначные выводы делать пока рано.