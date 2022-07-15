Госдума обсудит субсидии на туры в Северную Корею

Осенью Госдума рассмотрит идею субсидирования туроператорам путевок в Северную Корею. Организовать массовый турпоток в КНДР в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов.

«Конечно, нужно использовать все возможности направления, где нет сейчас агрессии против нас. <…> Я думаю, мы сможем уточнить, есть ли какие-то у них на сегодняшний день сложности, чтобы развернуть максимально большой турпоток», — сказал он.

Депутат предупредил, что в первую очередь нужно наладить процессы логистики и транспортную доступность таких поездок. Для этого предстоит выяснить, остались ли в Северной Корее ограничения, которые действовали долгое время. Сергей Кривоносов добавил, что осенью в Госдуме могут обсудить субсидирование российских туроператоров для создания путевок в КНДР.