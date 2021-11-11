Горнолыжный курорт решили построить на горе Чатыр-Даг в Крыму

Глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко рассказал о том, что на горе Чатыр-Даг планируется строительство горнолыжного курорта. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным NEWS.ru, в этом проекте заинтересованы инвесторы. Он уточнил, что раньше курорт хотели построить на горе Ай-Петри, но это оказалось невозможным из-за природных условий.

Волченко уточнил, что строительство горнолыжных курортов в Крыму — сложная задача, так как там нет нужных перепадов высоты для спортивных трасс.