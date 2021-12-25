Горнолыжный курорт открылся в Красной Поляне 25 декабря. Его назвали развлечением для богатых

Горнолыжный сезон в Красной Поляне открылся 25 декабря. На «Розе Хутор» посещаемость снизилась из-за пандемии коронавируса, но все равно очень много людей. Как сообщил Life.ru, курорт оказался развлечением не для бедных.

«Действующие ограничения довольно жесткие, и мы ожидаем, что этот сезон у нас будет немного слабее, чем прошлый, ожидаем просадку примерно на 10%. Но сезон будет ярким и насыщенным», — рассказал генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

По данным экспертов, средняя стоимость отдыха на «Розе Хутор» за все новогодние праздники выше 200 тысяч рублей. Одни только билеты на семью стоят 50 000 рублей.

Ски-пасс обычно стоит 4150 рублей на человека в день, а в праздники цена еще и вырастет. Стоимость номера отеля за ночь варьируется от 10 000 до 65 000 рублей.

Цены в кафе тоже немаленькие, например, яблочный пирог в одном из заведений можно заказать за 1300 рублей.

В общей сложности отдых в выходные с семьей обойдется в 150 000 рублей и выше.