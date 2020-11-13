Горнолыжные курорты Сибири приготовились к встрече туристов

Кемеровская область предлагает отдохнуть и позаниматься спортом на горнолыжном курорте «Шерегеш» — одном из самых популярных экстремальных направлений в Сибири. Ежегодно комплекс принимает около 1,5 миллиона туристов, которым предлагают 35 километров трасс различной сложности.

Горнолыжный комплекс «Артыбаш» расположен в Горном Алтае, рядом с Телецким озером. Отдыхающим предлагается четыре трассы с перепадом высот в 600 метров. Для сноубордистов сделан трамплин, уровень сложности на выбор: «зеленые», «синие» и «красные» трассы.

На берегу озера Байкал работает горнолыжный комплекс «Истлэнд». Туристам открывается вид на окрестности со смотровой площадки «Камень Черского».

Горнолыжный курорт «Ключи» раскинулся на высотах отрога Салаирского кряжа, он окружен лесом. Для лыжников и сноубордистов сделаны шесть трасс, общая протяженность которых достигает почти трех километров с перепадами высот 70 метров.

Алтайский горнолыжный курорт «Благодать» разместился в Белокурихе. Там много санаториев, поэтому отдыхать можно в любое время года. Сам же горнолыжный курорт состоит из сети взаимосвязанных магистралей. Они оснащены канатно-кресельной дорогой и бугельными подъемниками.

Горнолыжный комплекс «Гора Веселая» обустроен на склоне одноименной горы в окрестностях села Ая в Алтайском крае. Летом на территории работает бассейн с зоной отдыха, проводятся различные экскурсии и сплавы, а зимой туристов привлекает трасса с бугельным подъемником.

Комплекс «Бобровый Лог» расположен в районе реки Базаихи, граничит с природным заповедником «Столбы». Активным путешественникам предлагают 12 трасс разных уровней сложности: «черные», «красные», «синие» и «зеленые». Для новичков — учебная трасса.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу этих комплексов. На курортах необходимо надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.