Путешествия 16 июня 2023, 16:21 Горячая линия по защите прав туристов начала работать в России

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Россияне, которые путешествуют по стране, теперь смогут пожаловаться на горячую линию в случае, если их права нарушили. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0», первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Он подчеркнула, что внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. Поэтому назрела необходимость организовать помощь и поддержку туристов на случай, если они оказались в затруднительном положении.

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«Наши сограждане могут сообщить обо всех непредвиденных ситуациях, а также о случаях нарушения их прав и законных интересов во время летнего отдыха по телефону и на электронную почту», — рассказала Елена Сутормина.

Обращения будут оперативно обрабатывать и направлять в профильные органы.

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