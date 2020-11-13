Год детского туризма в России предлагают объявить в 2021-м

«В этом году пандемия коронавирусной инфекции существенно пошатнула туристскую индустрию в целом и детский туризм в частности. Многие дети не смогли попасть на запланированный отдых, оздоровиться, посетить объекты турпоказа и экскурсионные маршруты», — рассказал исполнительный директор, вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

По его словам, в условиях пандемии оздоровительные процедуры жизненно важны.

Детский туризм — платформа и фундамент для развития внутреннего туризма, заявил Волков. Это направление важно для образования, воспитания гражданско-патриотической позиции и профессиональной ориентации среди несовершеннолетних.

«Уже сейчас необходимо значительно увеличивать свой потенциал для более обширного охвата детской аудитории, широко позиционировать направление детского туризма, участвовать в реализации соответствующих государственных программ», — добавил вице-президент.

По мнению экспертов, такой комплексный подход поможет сделать рывок в развитии детского туризма. Благодаря этому значительно возрастет количество экскурсий и путешествий по родине. Помимо этого ребята захотят и дальше изучать Россию.

В 2012 году в послании Федеральному собранию Путин обратил внимание на необходимость развития специальных познавательных туристических маршрутов для детей. Мероприятия нужно сделать доступными каждому ребенку, место жительства или материальное положение семьи не должны играть какого-либо значения.